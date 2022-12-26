Житель Глазова перечислил пенсию на производство ЗРК "Тор"

Житель Глазова Николай Козлов, который ранее служил в зенитном полку, пожертвовал свою пенсию в "фонд ТОРов" на строительство зенитно-ракетного комплекса "Тор". Об этом пишет издание udm-info.ru.

Если на деньги получится построить "четыре болта", то можно считать себя участником спецоперации, объяснил 75-летний пенсионер.

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