Twitter* заблокировал аккаунт Pravda.Ru за новость про украинских шпионов в Херсоне

Многие надеялись, что после приобретения Twitter* Илоном Маском сервис станет более "демократичным и свободолюбивым". Однако администрации социальной сети не понравился краткий пересказ американского издания New York Times (NYT) об украинских шпионах, которые якобы сорвали "грандиозный" план президента России Владимира Путина в Херсоне. Именно за эту новость аккаунт сетевого издания Pravda.Ru был заблокирован.

Остаётся только догадываться, что именно Twitter* посчитал "чрезмерно жестокими сценами насилия": деятельность украинских шпионов, подробное описание убийства русских в материале первоисточника или предложение журналиста Сергея Мардана отправить партизан в "Чёрный дельфин" на пожизненное заключение.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.