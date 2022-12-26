По информации главы минздрава Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, жители региона напрасно вызывают скорую помощь почти в половине случаев (45%).
Как пишет newsnn.ru, на необоснованные вызовы граждан пожаловались нижегородские медики.
В свою очередь, жалуются и сами нижегородцы, причём преимущественно на долгое ожидание медицинской бригады. Однако, как отметил Мелик-Гусейнов, в большинстве этих случаев скорую помощь можно было бы и не вызывать, так как ряд беспокойных граждан ожидал бригаду медиков, например, при кашле на фоне ОРВИ, при повышении температуры до 38 градусов и приступе радикулита.
В результате медики могут просто не успеть на помощь к тем людям, которые в этом действительно нуждаются, заметил Мелик-Гусейнов.
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