В 45% случаев скорая помощь зря приезжает к нижегородцам

По информации главы минздрава Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, жители региона напрасно вызывают скорую помощь почти в половине случаев (45%).

Как пишет newsnn.ru, на необоснованные вызовы граждан пожаловались нижегородские медики.

В свою очередь, жалуются и сами нижегородцы, причём преимущественно на долгое ожидание медицинской бригады. Однако, как отметил Мелик-Гусейнов, в большинстве этих случаев скорую помощь можно было бы и не вызывать, так как ряд беспокойных граждан ожидал бригаду медиков, например, при кашле на фоне ОРВИ, при повышении температуры до 38 градусов и приступе радикулита.

В результате медики могут просто не успеть на помощь к тем людям, которые в этом действительно нуждаются, заметил Мелик-Гусейнов.

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