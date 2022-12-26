ФОМ: 57% россиян сочли 2022 год более плохим, чем предыдущий

Эксперты фонда "Общественное мнение" провели исследование и выяснили, что 57% россиян называют 2022 год более плохим, чем предыдущий.

По данным специалистов, 11% граждан нашей страны уверены, что этот год лучше 2021 года. При этом четверть опрошенных подчеркнули: оба временных промежутка прошли одинаково.

Вместе с этим в фонде сообщили, что 43% граждан прогнозируют улучшение ситуации для нашей страны в 2023 году.

Также представители организации заявили, что 45% респондентов предрекают личные положительные изменения в следующем году. По информации ФОМ, большая часть членов этой группы (12%) объяснили свой позитивный взгляд на будущее возможным завершением военной спецоперации РФ.

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