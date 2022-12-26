Кашеварова о сбежавших россиянах: виновато государство

Журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что сбежавших из России мужчин можно понять, так как, по её мнению, в РФ царит правовой нигилизм и безответственность.

Кашеварова уверена, что нужно было не болтать об угрозе НАТО, а готовится к военным действиям.

Она считает, что из России сбежали те граждане, у которых нет "крыши" и денег для отмазки.

Журналистка уверена, что в массовом бегстве из РФ есть вина государства, так как условия мобилизации не соблюдались, а людей, по её словам, отправляли на передовую неподготовленными.

"Выплаты до сих пор не всем приходят или приходят не в полной мере, так как человек числится в своей в/ч, а сам уже несколько месяцев за ленточкой. Уже на передовой и нет никаких боевых", — написала Кашеварова в своём микроблоге.

Она напомнила, что многие мобилизованные вынуждены были сами покупать себе снаряжение, влезая в долги.

Кашеварова не согласна с тем, что уехавших россиян следует наказывать.

"Им разрешили уехать. Вы же и разрешили. Тогда себя тоже привлекайте к ответственности, и по закону военного времени", — высказала своё мнение Кашеварова.

Ранее писатель Захар Прилепин охарактеризовал экипировку мобилизованных словами "Обнять и плакать или намочить и сжечь".

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