Симоньян призвала ввести уголовную ответственность для тех, кто не прекратит врать об СВО

Журналист, главный редактор RT Маргарита Симоньян записала новогоднее обращение, в котором призвала должностных лиц Российской Федерации перестать врать народу, особенно в том, что касается специальной военной операции на Украине.

Она не стала называть конкретные фамилии, но попросила политиков сделать "новогодний подарок" — прекратить врать.

А если эти люди, занимающие какие-то должности, позволят себе в следующем году продолжать врать, мы будем требовать, чтобы за это была введена уголовная ответственность, заключила Симоньян.

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