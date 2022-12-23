Родители дошкольников Омска не понимают, как им платить за детский сад

Родители детей, посещающих дошкольные учреждения Омска, пребывают в растерянности — они не понимают, что им делать с оплатой за детский сад, потому что информация об этом поступает прямо противоположная.

Как пишет gorod55.ru, в одних садах родителей просят срочно рассчитаться за садик до 31 декабря.

"От бухгалтерии объявление: квитанции, полученные в 2022 году, должны быть оплачены в 2022 году. Реквизиты в начале года изменятся. Поэтому проведите, пожалуйста, работу с родителями по оплате!" — такие сообщения поступают на этот счёт им от воспитателей.

В других садах, наоборот, убедительно просят пока повременить с оплатой, так как реквизиты в новом году должны измениться. Родителям предлагают подождать новых, изменённых реквизитов, которые будут обнародованы в 2023 году, и подождать уже новых квитанций. В детсадах предупредили, что если родители заплатят сейчас, то эти средства могут просто потеряться, и вернуть их будет проблематично.

В департаменте образования Омска не смогли дать чётких разъяснений по родительской плате за детсады, и не рассказали, будет ли выплачена зарплата воспитателям и няням в установленные сроки на фоне нововведения.

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