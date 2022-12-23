Врачи из Башкирии уже год не могут получить ковидные выплаты

Врачи скорой помощи, закреплённой за городской поликлиникой города Октябрьский в Башкирии, пытаются добиться положенных по закону выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией уже в течение года. Об этом пишет издание mkset.ru.

Местная жительница рассказала в соцсетях, что "ковидные" выплаты уже год не могут получить сорок сотрудников скорой помощи. Отмечается, что врачи заразились коронавирусом на рабочем месте из-за контактов с больными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.