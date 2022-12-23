E1.ru: гражданка РФ из Екатеринбурга родила ребёнка от донора спермы, находясь в браке

В Екатеринбурге женщина решила родить ребёнка от донора спермы, при этом находясь в браке. Причиной такого поступка стали отклонения в здоровье мужа. Семь лет назад девушка Юлия пошла на такой шаг, передаёт E1.ru.

Пара поженилась ещё в студенческом возрасте. Молодые не сразу хотели стать родителями. После окончания учёбы они решили завести ребёнка, однако забеременеть не получалось. Пара прошла многочисленные обследования, по итогам которых выяснилось, что Юлия здорова, а причина кроется в здоровье мужчины.

"Мы так мечтали стать родителями, было ощущение, как будто у нас забрали нашего настоящего ребёнка. У мужа выявили нарушение на уровне хромосом", — рассказала девушка.

Сначала семья хотела усыновить ребёнка из детского дома, но затем пошла другим путём. Один из врачей порекомендовал воспользоваться услугами донора спермы. Мужу было сложно принять такое решение, но он поверил, что ребёнок будет ему родным.

На данный момент сыну пары из Екатеринбурга шесть лет. Он очень похож на маму и обожает отца. Юлия призналась, что ничуть не жалеет о принятом решении.

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