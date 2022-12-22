Путин назвал спорт секретом своей работоспособности

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что помогает ему оставаться в отличной форме.

По словам российского лидера, его секрет просто — это спорт, которым он регулярно занимается. Путин назвал спорт "хорошей, правильной таблеткой для отличного самочувствия".

"Что касается спорта, то да, я занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии. Это (спорт) такая очень правильная, хорошая таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии", — рассказал Путин представителям прессы.

По мнению президента, каждому человеку следует воспитать в себе такое же отношение к спорту, который, помимо физического здоровья, также способствует сохранению интеллектуальных способностей.

"Так что в здоровом теле здоровый дух", — напомнил известную поговорку Путин.

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