Военкор Литовкин об атаке ВСУ на Рогозина: захватили власть в стране

Военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru объяснил на примере ранения Дмитрия Рогозина опасность, исходящую от ВСУ.

Литовкин убеждён, что реагировать на обстрел ВСУ, в результате которого пострадал экс-глава "Роскосмоса", необходимо продолжением специальной военной операции, которая, по его мнению, должна закончиться освобождением территории Украины.

Он назвал власти Украины "захватчиками", так как они, по убеждению Литовкина, захватили власть в стране.

Он уверен, что денацификация Украины должна состояться.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Рогозина и ещё двух раненых перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.