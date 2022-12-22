Военный обозреватель, полковник в отставке в ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Pravda.Ru объяснил на примере ранения Дмитрия Рогозина опасность, исходящую от ВСУ.
Литовкин убеждён, что реагировать на обстрел ВСУ, в результате которого пострадал экс-глава "Роскосмоса", необходимо продолжением специальной военной операции, которая, по его мнению, должна закончиться освобождением территории Украины.
Он назвал власти Украины "захватчиками", так как они, по убеждению Литовкина, захватили власть в стране.
Он уверен, что денацификация Украины должна состояться.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Рогозина и ещё двух раненых перевезли в госпиталь Ростова-на-Дону.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.