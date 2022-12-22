В Ростовской области с 22 декабря вводятся ограничения на использование БПЛА и грузовиков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 21 декабря рассказал о том, что с 22 декабря в регионе вводятся некоторые ограничения в связи со спецоперацией на Украине.

Как сообщает rostovgazeta.ru, речь идёт о запрете на использование беспилотников для гражданских лиц, а также на запрет проезда через АПП "Весело-Вознесенский" грузовикам, имеющих грузоподъёмность свыше 3,5 тонны — имеются в виду транспортные средства категорий 2 и 3. Уточняется, что этот запрет не будет касаться машин, следующих в Крым, на Донбасс или в зону СВО.

С введёнными запретами полностью согласны ростовчане, считающие, что власти могли ввести эти ограничения гораздо раньше, ещё 10 месяцев назад.

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