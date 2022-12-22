В Калининграде прошли акции протеста против польских националистов

Жители Калининграда провели акции протеста против польских националистов, которые 17 декабря приехали в город на мероприятие в честь 30-летия образования польской национальной автономии "Полония".

"Полонией" называют себя поляки, которые проживают за пределами Польши. Собрания польской диаспоры в российском городе являются пропагандой польского национализма и территориальных претензий на Калининградскую область, сообщает Общественная Служба Новостей.

На мероприятии присутствовали 150 поляков, среди которых были сотрудники генерального консульства Польши, в частности, польский посол в РФ Кшиштоф Краевский.

Местные гражданские активисты провели пикеты у здания областного центра культуры молодежи, где проходил съезд польской национальной автономии "Полония". Молодые люди держали плакаты с надписями "Польша поставляет оружие украинским нацистам — поддерживает нацизм!", "Боретесь с памятниками воинам-освободителям — боретесь с собственной историей!" и т. д.

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