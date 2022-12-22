В Казани девушка отдала новорождённого ребёнка незнакомым людям. Правоохранители возбудили против матери уголовное дело.
По данным "Вести Татарстан", в 2020 году россиянка сообщила в Интернете, что у неё нет денег воспитывать малыша и предложила другим людям позаботиться о нём. Как отметили журналисты, забрать ребёнка решила пара из Пятигорска. Она прилетела за малышом в Казань. Уголовное дело должен рассмотреть суд, подчеркнули в СМИ.
Ранее сообщалось, что в Казани после употребления алкоголя скончалась 16-летняя девушка.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.