В Казани осудят россиянку, которая отдала сына незнакомцам через объявление в Интернете

В Казани девушка отдала новорождённого ребёнка незнакомым людям. Правоохранители возбудили против матери уголовное дело.

По данным "Вести Татарстан", в 2020 году россиянка сообщила в Интернете, что у неё нет денег воспитывать малыша и предложила другим людям позаботиться о нём. Как отметили журналисты, забрать ребёнка решила пара из Пятигорска. Она прилетела за малышом в Казань. Уголовное дело должен рассмотреть суд, подчеркнули в СМИ.

Ранее сообщалось, что в Казани после употребления алкоголя скончалась 16-летняя девушка.

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