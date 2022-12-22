Врач порекомендовал при гололёде носить обувь с толстым протектором

Врач Николай Гнелица рассказал, как не получить травмы при гололёде. По мнению специалиста, пенсионерам лучше посидеть дома.

"Не выходить на улицу, если человек слабый и уставший", — добавил эксперт.

Как сообщает Москва 24, зачастую из-за такой погоды россияне ломают плечевые и лучевые кости, лодыжки. Вместе с этим граждане заявляют о повреждениях локтевого и коленного суставов, сказал врач.

По его словам, при гололёде лучше носить обувь с толстым протектором. Также эксперт порекомендовал во время падения сгруппироваться и не откидывать голову.

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