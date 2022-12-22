Роспотребнадзор Омска рекомендует покупать живую ёлку в конце декабря

В Роспотребнадзоре Омска рекомендуют приобретать живую ёлку в конце декабря. Ствол дерева должен быть крепким, без трещин и с эластичной хвоей. Иголки у хорошей ёлки будут немного блестеть, а если их растереть между ладоней, то можно почувствовать яркий запах.

"Если ветки сухие и ломаются от минимального воздействия, такую ёлку нести в дом небезопасно", — сообщает gorod55.ru.

После покупки главного символа Нового года необходимо поставить ёлку в прохладное место, чтобы дерево привыкло к перепаду температур.

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