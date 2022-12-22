В "Одноклассниках" появились полноэкранная версия ленты, фотовитрина и рейтинг авторов

Представители "Одноклассников" продемонстрировали обновления для пользователей, занимающихся созданием контента.

Авторы получили доступ к полноэкранной версии ленты, фотовитрине, новому профилю и комментариям. Масштабные изменения показаны в фильме под названием OK.Update.

Как пояснили сотрудники соцсети, все типы контента будут отражаться в ленте в формате "один экран — одна публикация" без полей и лишних элементов.

Кроме того, пользователи могут самостоятельно выбирать между тёмной и светлой темами. В "Одноклассниках" уточнили, что в профиле теперь начнут в первую очередь появляться снимки, видеозаписи и посты владельца страницы, а не его реакции на действия друзей и сообществ. Главную страницу профиля пообещали сделать более лаконичной.

Комментарии и обсуждения после обновления будут показываться прямо из ленты без перехода на отдельный экран. Помимо этого, разработчики внедрили в соцсеть рекомендательную систему, созданную на основе хобби человека в сервисе "Увлечения".

Представители ОК подчеркнули: единой точкой работы со снимками станет фотовитрина. Авторы социальной сети смогут оценивать отношение пользователей к своим публикациям благодаря новому рейтингу, отображающемуся в виде диаграммы.