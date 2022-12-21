В игрушках "Хагги Вагги" обнаружено превышение по содержанию фенола

Роскачество обнаружило в игрушках "Хагги Вагги" превышение по содержанию фенола.

Врач-педиатр Юлия Бережанская рассказала, что фенолы — это вещества, которые вырабатываются в результате производства изделий из нефти. Они опасны тем, что могут вызывать аллергию у детей. Она отметила, что качественные Хагги Вагги есть на рынке, но стоить такая игрушка будет значительно дороже.

Психолог Алиса Метелина рассказала, как можно безопасно для детской психики убрать любимую игрушку из жизни ребёнка.

"Забирая у детей игрушку, мама или папа должны предложить что-то взамен, иначе у ребёнка будет стресс или даже психологическая травма", — отметила эксперт в эфире Радио 1.

Она предлагает придумать сказку, в которой Хагги Вагги уходит, но перед этим просит ребёнка позаботиться о мишке, зайчике или любой другой игрушке.

"Можно найти книгу с похожей историей или разыграть по ролям с ребёнком сценку. Лучше всего, чтобы Хагги Вагги ещё несколько раз появился", — объяснила Метелина.

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