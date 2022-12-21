Челябинский суд подтвердил нарушение при покупке детсада за 126 млн в Копейске

Суд Челябинской области подтвердил наличие нарушений при покупке детсада за 126 млн в Копейске.

В 2019 году ООО "КПД Заказчик" заключил контракт на покупку здания для детсада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадки в Копейске. В Челябинском УФАС заявили, что подобные продажи не могут осуществляться без конкурса.

Отмечается, что соглашение было заключено без необходимых документов. Нарушителей уже привлекли к административной ответственности, пишет kursdela.biz.

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