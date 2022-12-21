Учёные: синий и красный свет в теплице поможет вырастить ценную противораковую рукколу

Применение в теплице синего и красного света поможет вырастить особо ценную рукколу, которая будет содержать флавонолы, обладающие противоопухолевыми, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. К такому выводу пришли учёные из ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии и Института автоматики и процессов управления РАН.

"Проведя исследования, мы увидели, что монохромное и бинарное освещение приводит к десятикратному увеличению флавонолов, таких как кверцетин, кемпферол и изорамнетин. <…> В то же время высокая интенсивность белого света плохо влияла на растения", — цитирует Газета. Ru старшего научного сотрудника ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Галины Веремейчик.

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