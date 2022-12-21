Солидное имущество топ-менеджеров ПАО "ДЭК" вызывает вопросы: на какие деньги?

Жители Приморья с тревогой ждут повышения коммунальных тарифов и удивляются, на какие деньги руководители ПАО "ДЭК" покупают дома и машины.

Ранее сообщалось, что Приморский энергопоставщик второй год подряд не выполняет обязательства.

Журналисты vostokmedia.com нашли в открытом доступе информацию об имуществе одного из топ-менеджеров ПАО "ДЭК".

Жители Приморья обеспокоены ростом цен на электричество на фоне участившихся случаев аварийных отключений света.

При этом вопросы вызывает то, что у одного из топ-менеджеров ПАО "ДЭК" и его семьи имеется пять квартир, три жилых дома и весьма внушительный автопарк, состоящий из шести машин.

"Инвестиционная программа ПАО "ДЭК" не исполняется даже наполовину, а закупки материальных средств компания проводит по ценам, в несколько раз превышающим рыночные, получила широкий резонанс", — сообщает zr.media.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.