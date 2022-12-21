Программист Ситнов заявил, что нужно чистить смартфоны раз в полгода

В процессе эксплуатации нужно регулярно проводить чистку смартфона от грязи и пыли. Рекомендуется делать это не реже, чем раз в полгода. Об этом рассказал эксперт по "железу", преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов, пишет "Газета.Ru".

"Разборка смартфона для глубокой очистки — дело достаточно трудоёмкое, однако частично его очищать всё же требуется. Я рекомендую уделять этому внимание как минимум раз в полгода. Так, со временем защитная решётка динамика может забиваться пылью, грязью или ушной серой, что сказывается на уменьшении громкости устройства. Для очистки можно воспользоваться как программными, так и техническими средствами", — сказал эксперт.

Некоторые девайсы обладают функцией "очистки динамика". Она предполагает проигрывание низких и высоких частот в течении небольшого промежутка времени. Можно использовать ватные палочки для клининга устройства. Следует воспользоваться зубочисткой для удаления грязи из гнёзд зарядки и наушников.

Процедуру нужно проводить выметающими движениями из устройства, чтобы не утрамбовать грязь ещё глубже.

Ситнов не рекомендует разбирать смартфон, поскольку для этого требуется специальное оборудование, а также можно навредить устройству.

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