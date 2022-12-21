Прилепин опубликовал пост о Быкове* и Смольянинове: чтобы поганцы получили по сусалам

Писатель Захар Прилепин отреагировал гневным постом на известие о том, что писатель Дмитрий Быков* и актёр Артур Смольянинов намерены снова запустить проект "Гражданин поэт".

Артур Смольянинов взялся читать стихи в проекте, в котором ранее участвовал актёр Михаил Ефремов.

По этому поводу в Telegram-канале Прилепина появился гневный пост.

"Сегодня Быков и Смольянинов, напомню, перезапустили "Гражданина поэта" — "Стрëмной ночью"… За такое надо… делать так, чтобы поганцы (а иначе их не назовëшь), которые сознательно работают… в ближайшее же время получили по сусалам. Это нельзя прощать", — гласит текст поста в микроблоге Прилепина.

Ранее Захар Прилепин

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