Александр Король: "Новогоднее желание нельзя планировать заранее, не сбудется"

Много людей по всему миру загадывают желание на мостах, у фонтанов или у святых мест. Однако задуманное не у каждого может исполниться. Как считает писатель Александр Король, если в момент загадывания желания вы неспокойны и ваша голова забита бытовыми проблемами, мыслями о работе, то желание не сбудется, поскольку оно загадывается умом, а не душой.

Например, отмечает Александр, день рождения — для многих людей это значимый праздник. Сердце каждого пробуждается и наполняется особой радостью. Именинник придаёт больше значения моменту. В день рождения все мысли о проблемах, работе и шуме уходят на задний план. Человек погружается внутрь себя. Поэтому вероятность исполнения его желания в этот момент довольно большая.

В Новый год люди также ощущают волшебство момента.

"Важно учесть, что желание нельзя планировать заранее. Его нужно загадать только в торжественный момент, например, в бой курантов. Чем спокойнее будут ваши мысли и ум, а сердце будет наполнено умиротворением, тем больше шансов, что ваше желание сбудется. Избегайте сомнений и суеты, откажитесь от анализа. Первое, что придёт в голову, будет тем, чего вы хотите больше всего", — сообщил Александр Король в интервью Pravda.Ru.

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