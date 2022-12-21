Белгородцы не могут попасть в убежище из-за его самозахвата отдельными жителями

Жители одного из многоквартирных домов Белгорода лишились возможность попасть в убежище из-за того, что оно было "захвачено" другими владельцами квартир.

Как сообщает bel.ru, убежище в доме, расположенном в 1-м Заводском переулке, было закрыто предприимчивыми жителями ещё с 10 октября. Выяснилось, что владельцы ряда квартир просто отнесли в убежище свои вещи и закрыли его на замок от других жильцов.

Возмущённые горожане пожаловались на эту вопиющую ситуацию врио мэра Валентину Демидову, который поручил организовать проверку произошедшего. В результате убежище открыли, занявших убежище жителей попросили вынести оттуда свои вещи и явиться на встречу с представителями местных властей и УК.

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