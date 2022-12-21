Родители кадетов, обучающихся в Аксайском кадетском корпусе в Ставрополе пожаловались, что из-за увольнения преподавателей снизилось качество обучения, а для строительства нового корпуса для учеников в Ростовской области нет перспектив. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.
Здание Аксайского кадетского корпуса признали аварийным в 2021 году и перевели учащихся в Ставрополь. Ситуацию прояснил начальник учебного заведения в беседе с журналистом газеты.
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