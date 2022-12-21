В Казани 16-летняя девушка скончалась от отёка мозга после употребления алкоголя

В Казани 16-летняя школьница употребила суррогатный алкоголь и скончалась. Причиной послужил отёк мозга, отметили журналисты.

По данным "Татарстан 24", в больницу попала ещё одна 16-летняя девушка. Известно, что пациентка пила коктейли в клубе. Как подчеркнула главный токсиколог Минздрава по региону Алия Насибуллина, подросток выжила.

"Самое опасное, что у детей и подростков отравление протекает гораздо тяжелее, чем у взрослых", — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Башкирии восьмилетняя школьница употребила самогон и оказалась в больнице. В СМИ подчеркнули: семью ребёнка можно назвать благополучной.

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