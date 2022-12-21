Виталий Бородин: Апресян* и другие внедряли в молодёжной среде программу ЛГБТ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что известный советский и российский ученый Рубен Апресян* внедрял в молодёжной среде программу ЛГБТ.

Бородин заявил, что признание Апресяна* иностранным агентом — это знаковое событие. По его словам, он и его коллеги подготовили развёрнутое обращение в Минюст и в правоохранительные органы. Бородин отметил, что Апресян* — первый и пока единственный академический философ в России, который попал в список иноагентов.

"Рубен Апресян* и Абдусалам Гусейнов — настоящие русофобы. На протяжении долгого времени своей работы в ИФ РАН они занимались подрывной деятельностью в прямом смысле этого слова, и по-другому тут я сказать никак не могу!" — заявил Бородин в интервью argumenti.ru.

По словам Бородина, Апресян* стал соавтором книги "Государство. Общество. Управление", в которой писал о нелегитимности российской власти. Помимо этого Бородин отметил, что в Институте философии РАН на протяжении долгих лет по западным методичкам пытались внедрить внутри молодёжной среды программу ЛГБТ.

"Поэтому я считаю, что теперь мы достигли большого успеха, и признание иноагентами подобных персонажей является его показателем!" — заявил Бородин.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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