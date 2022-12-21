Отца "девочки-эльфа" с редкой генетической болезнью позвали в Госдуму: таких в РФ четверо

Отца девочки-блогера из Новосибирска Анны Корчагиной, которая страдает редкой генетической болезнью прогерией, Максима Корчагина пригласили в Государственную Думу РФ.

По словам мужчины, его позвали в комиссию после участия в передаче на федеральном телевидении, которая курирует вопросы по детям, которые страдают той же болезнью, что и 13-летняя Аня. Таких людей по всей России четверо.

"На передаче был представитель от власти, из Государственной думы, он предложил войти в комиссию, которая как раз занимается решением проблем таких детей. После передачи на меня вышли и предложили принять участие в заседании такой комиссии", — рассказал папа Ани Сиб.фм.

По словам Максима, известно, что "дети-эльфы" есть в Казахстане и Германии, которых врачи мировой практики знают "на пересчёт". Корчагин уверен, что сможет улучшить жизнь маленьких россиян с прогерией, приняв приглашение в Госдуму РФ.

Для справки:

Прогерия — редкий синдром ускоренного старения, который проявляется в раннем детстве и вызывает преждевременную смерть.

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