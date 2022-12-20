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В Спасске-Дальнем с успехом прошли первые спектакли народного театра

Общество

В городе Спасск-Дальний в Приморском крае с успехом прошли первые спектакли народного театра, которому "от роду" всего пара месяцев.

Как пишет zr.media, артисты народного театра Спасска-Дальнего, появившегося осенью 2022 года, смогли подготовить постановку пьесы драматурга Миклоша Дьярфаша "Проснись и пой", в которой также участвовали танцоры ансамбля "Сюрприз".

Отмечается, что все билеты в зале были раскуплены, горожане с удовольствием посмотрели пьесу, в которой вместо профессионалов с душой играли "артисты из народа".

В своих ожиданиях зрители не ошиблись — спектакль получился очень жизненным, добрым, живым и душевным.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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