Итальянская полиция доставила две почки пациентам-донорам на Lamborghini

Итальянская полиция выступила в роли Деда Мороза, и презент получился довольно впечатляющим. Во вторник пациентам-донорам привезли две почки на суперкаре Lamborghini.

"Путешествие по автомагистрали, чтобы доставить самый прекрасный рождественский подарок: жизнь", — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях вместе с фотографией медицинского холодильника в специально построенном отсеке в передней части Huracan. "Благодаря Деду Морозу — государственной полиции два человека получили в подарок почку".

Органы были доставлены из Падуи на северо-востоке Италии в больницы Модены, а затем в Рим.

Lamborghini Huracan, развивающий максимальную скорость 300 км/ч и способный разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды, был подарен полицейским производителем в 2017 году. Его использовали для дорожного патрулирования в Болонье, а также для срочной транспортировки крови и органов.

Другой Huracan находится в ведении дорожной полиции в Риме, а Lamborghini Gallardo 2009 года выпуска, когда-то использовавшийся полицией, теперь находится в музее.

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