Рогов рассказал о психологическом давлении на мобилизованных со стороны спецслужб Украины

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинские спецслужбы угрожают мобилизованным, прибывшим в регион, а также их семьям.

Для психологического прессинга украинская сторона старается выбирать недавно прибывших на место службы, потому что эти люди в силу отсутствия опыта пока ещё особенно доверчивы.

"Сейчас идут со стороны Украины попытки проведения психологических операций по мобилизованным, которые только прибыли в Запорожскую область, поэтому без особого иммунитета и не особо искушенные", — сказал Рогов, которого цитирует ТАСС.

Спецслужбы Украины находят телефоны мобилизованных и якобы от имени местных жителей шлют им полные негодования сообщения с просьбами "убираться".

"Делается это достаточно качественно, но однотипно. Когда нескольким бойцам приходят одинаковые сообщения, то ясно, что этим заняты вовсе не мирные граждане", — отметил Рогов.

Также спецслужбы не гнушаются звонить родным мобилизованных, чтобы сообщить о "гибели" или "взятии в плен" призывников. Таким образом украинская сторона пытается посеять панику и недовольство у россиян, одновременно пытаясь выманить у своих жертв деньги.

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