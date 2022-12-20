Маркелов: реклама контрактной службы в ВС РФ может снять напряжение в обществе

В Сети набирают популярность агитационные ролики с призывом подписать контракт с ВС РФ и отправиться на службу в зону спецоперации на Украине, чтобы избавиться от финансовых проблем и обеспечить своей семье безбедное будущее.

Политический советник, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал социальную рекламу и отметил, что таким образом сагитировать мужчин вряд ли получится. Политолог подчеркнул, что российские актёры затронули довольно "щекотливую тему", которую поднимают в первую очередь государственные структуры.

"Именно такие дурацкие, кривые, косые ролики отчасти снимут напряжение на фоне прямых повесток в военкомат", — отметил Маркелов.

Однако при помощи художественной самодеятельности добровольцев больше не станет, считает эксперт.

"Это некая спецоперация-прикрытие в сложных моментах официальной государственной "рекламной кампании по частичной мобилизации", — заключил собеседник Pravda.Ru.

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