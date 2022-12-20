Родственники погибшего в зоне СВО челябинца не могут поделить его зарплату

Доброволец из Челябинска Владимир Шамсудинов погиб в зоне военной спецоперации на Украине. Теперь сестра и девушка солдата не могут поделить деньги, которые он заработал.

Невеста Шамсудинова Алла получила по доверенности всю зарплату военного. Однако сестра заявила об устном договоре с братом, якобы Алла должна будет перевести все деньги его близким родственникам. Девушка не согласилась с этим и отправила всего 370 тысяч рублей, передаёт kursdela.biz.

"Что ж вы люди делаете, у вас погиб близкий, а вы там делите что-то, это как минимум бесчеловечно. Вечная память тебе, герой", — заявили пользователи Сети.

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