Президент "Лиги защиты врачей" Гальперин заявил о проблемах здравоохранения в РФ

В системе здравоохранения России имеются проблемы, в которых жители страны обвиняют медицинских специалистов. Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин подробно рассказал о сложностях в области охраны здоровья в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что в основном граждане жалуются на недоступность медпомощи и на несоответствие результатов лечения ожиданиям.

"Теперь задача любого врача — не вылечить пациента, а провести ему как можно больше платных услуг", — отметил он.

Гальперин напомнил о случае в Челябинской области, где жительницы заявили о гибели их отцов из-за халатности врачей. Он отметил, что пациент жалуется на того, с кем встречается — медицинского работника, а не чиновника.

"Реформаторы развалили систему здравоохранения, а чиновники, разворовавшие медицину, не хотят нести ответственность — вот и назначают стрелочниками врачей, которые не могут оказывать нормальную помощь в этих условиях", — поделился Гальперин.

Также эксперт отметил проблему дефицита врачей по всей стране.

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