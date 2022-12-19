Жители Киева описали реальную картину после ракетных ударов: "Нам врут"

Украинская пресса сообщила, что ранним утром снова были слышны взрывы в Киеве. В Шевченковском и Соломенском районах повреждены объекты критической инфраструктуры. Местная жительница рассказала, что сейчас люди остались без света и отопления.

"Нам врут. Говорят, что никуда не попало", — отметила киевлянка в беседе с "МК".

В Одессе учебные заведения работают, как и в Киеве — в смешанном формате. Однако местные школы решили переоборудовать в "Пункты Несокрушимости", из-за чего разгорелся скандал. Местные жители утверждают, что пункты обогрева создают за счёт школьников.

Я не против помогать, но когда мэрия откровенно ворует, и при этом ещё и отчитывается (мол, сделала пункт) — это уже слишком", — заявила одесситка.

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