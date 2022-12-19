Во время игры между сургутской хоккейной командой и спортсменами из Челябинска один из игроков, падая, порезал горло лезвием коньков 15-летнему юноше. Об этом пишет издание tagilcity.ru.
Пострадавший упал и больше не смог встать. Врачам удалось спасти его прямо на льду. Затем его доставили в реанимацию и провели операцию. Сейчас хоккеист находится в стабильно тяжёлом состоянии.
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