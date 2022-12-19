Звезда "Битвы экстрасенсов" заявила о развязке конфликта на Украине в 2023 году

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова дала прогнозы относительно исхода спецоперации. Об этом она рассказала в беседе с "МК".

Девушка отметила, что предстоящий 2023-й год будет непростым. Сейчас идёт регуляция перенаселения.

"Если изучать историю, то можно заменить, что каждые сто лет на планете происходят серьёзные изменения. Они уже начались и в данный момент. Боевые столкновения случаются не просто так. Таким образом происходит регуляция перенаселения", — сказала экстрасенс.

Она отметила, что в будущем возникнет заболевание страшнее коронавируса, от которого не найдут вакцину. Но в России этого вируса не будет, пострадают страны Африки и Азии. Также Ахметжанова прогнозирует землетрясения в Турции и Греции.

Она отметила, что в России ожидаются лесные пожары в предстоящем году.

Также экстрасенс прогнозирует постепенную развязку конфликта на Украине.

"Кролик нас в обиду не даст!" — заключила Ахметжанова.

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