В Петербурге задержали школьницу за порчу инсталляции "сердце с Мариуполем"

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержали 17-летнюю девушку, которая испортила инсталляцию, посвящённую Мариуполю.

Композицию в виде двух сердец, установленную на Дворцовой площади, временно разобрали, так как на ней появилась надпись с обвинениями в адрес тех, кто разбомбил Мариуполь.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Media", оперативники быстро задержали подозреваемую. Ей оказалась ученица средней школы № 358. Девушка является участницей множества олимпиад по математике и информатике.

Инсталляцию, от которой остался один каркас, планируют обновить в ближайшее время.

Ранее Надежда Бабкина дрожащим от слёз голосом поделилась впечатлениями от поездки в Мариуполь. Певица назвала увиденное "страшным зрелищем".

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