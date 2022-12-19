Губернатор Гладков заявил о неэффективности системы СМС-оповещений при обстреле

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков указал на необходимость улучшить систему оповещения граждан при обстрелах.

"СМС-сообщения пришли людям через полтора часа после окончания (атаки. — Прим. ред.)", — подчеркнул губернатор во время оперативного совещания.

При этом, по данным чиновника, информация об угрозе от МЧС поступила к операторам сотовой связи только через полчаса после завершения обстрела. Как отметил глава региона, местные жители раздражены из-за медленной работы системы.

Ранее врио Белгорода Валентин Демидов заявил, что украинские военные повредили на территории города 60 квартир и 32 машины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.