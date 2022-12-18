В ходе обстрела Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля

Во время обстрела Белгорода со стороны Украины были повреждены 60 квартир и 32 машины. Об этом проинформировал врио главы города Валентин Демидов.

Градоначальник сообщил об ущербе, который получили два частных дома, добавив, что местные власти заполнили акты о повреждениях к 17 часам.

Также чиновник пообещал, что восстановительные работы в городе будут проводиться под его контролем.

"Восстановительные работы беру под личный контроль. Пока все оконные проемы, которые были повреждены в домах, затянуты пленкой", — написал Демидов в своём Telegram-канале.

Врио главы Белгорода добавил, что в обнародованных сведениях могут быть изменения, так как некоторых жильцов на момент обстрела не было дома. Однако они могут оставить обновлённые данные в информационном центре, который находится на Славянской улице, возле дома 9.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в городе днём сработала система ПВО. В результате обстрела пострадали семь человек, есть один погибший. Позже Гладков уточнил, что число пострадавших увеличилось до восьми человек: они все госпитализированы, один находится в реанимации.

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