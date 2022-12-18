Российские кибербойцы Killnet взломали ПО ATG для американских тюрем

Российские кибербойцы Killnet взломали базу данных ATG — поставщика программного обеспечения для американских тюрем. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".

В результате атаки на ПО перехвачены данные всех заключённых, телефонные переговоры, личная информация сотрудников администрации исправительных учреждений. Хакеры получили доступ к системе мониторинга и отслеживания преступников.

Напоминаем, что Advanced tehnologies Group — ведущий поставщик программного обеспечения для Американского Департамента исправительных учреждений.

Ранее сообщалось, что российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ.

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