Российские кибербойцы Killnet взломали базу данных ATG — поставщика программного обеспечения для американских тюрем. Об этом проинформировали военные корреспонденты "Русской Весны".
В результате атаки на ПО перехвачены данные всех заключённых, телефонные переговоры, личная информация сотрудников администрации исправительных учреждений. Хакеры получили доступ к системе мониторинга и отслеживания преступников.
Напоминаем, что Advanced tehnologies Group — ведущий поставщик программного обеспечения для Американского Департамента исправительных учреждений.
Ранее сообщалось, что российские хакеры получили данные о 35 382 погибших военных войск ВСУ.
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