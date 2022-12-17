На дне Байкала могут обитать древние чудовища

На дне Байкала могут обитать древние "чудовища", о которых столетиями слагали легенды. Так, к примеру у народов, проживающих рядом с водоёмом, есть байка о "Повелителе Водяных Драконов".

Примечательно, что глубина Байкала 1642 метра и на дне древнейшего озера практически никто не был, а значит, утверждать, что там не сохранились древние виды рыб или других обитателей, нельзя.

"Нельзя стопроцентно утверждать, что там нет ничего сверхъестественного. Напротив, древние криптиды могли сохраниться глубоко на дне. Да и происхождение озера до сих пор вызывает споры. По данным учёных, ему не менее 35 млн лет. А там уж неизвестно, кто именно мог сохраниться в пределах Байкала с того периода", — передают argumenti.ru.

Однако утверждать, что подобные виды смогли выжить на протяжении миллионов лет, тоже неправильно. Изменения климата, титанические сдвиги и прочие катаклизмы могли уничтожить большинство видом. Правда, к примеру, древнейшими на планете обитатели океана акулы, прекрасно себя чувствуют в "современных" водах.

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