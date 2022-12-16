Песков: слухи о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского — полная чушь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что в начале специальной военной операции на Украине Владимир Путин якобы поручил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову обеспечить ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского. Статья об этом вышла в американском издании The Wall Street Journal.

Представитель Кремля опроверг данную информацию, назвав её "полной чушью".

Напомним, в публикации газеты говорилось о том, что Путин в начале СВО якобы дал поручение Кадырову захватить правительственные здания в Киеве и обеспечить физическое устранение Зеленского.

Данная информация является домыслами американских журналистов, которые никаких доказательств не имеют.

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