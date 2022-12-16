Гладков защитил белгородского тракториста, который оказал помощь военным

За находившегося на волосок от увольнения механика предприятия "Тамбовский бекон", находящегося в Белгородской области, вступился сам глава региона Вячеслав Гладков.

Рабочего-механика Владимира Ракитина хотели уволить за то, что он помог военным, дав им на время свой трактор, чтобы они могли отбуксировать машину, которая была задействована в рытье противотанкового рва.

Сотрудники тракторного отделения завода вступились за своего коллегу, проинформировав о случившемся Гладкову во время прямого эфира "10 вопросов губернатору".

"В помощи он не отказал. Об этом узнала служба безопасности, и теперь его увольняют с работы. Это был не первый случай. Когда‑то он помог военным с экскаватором для копания окопов. Ему сделали предупреждение. Пожалуйста, примите меры. Мы считаем, что он незаконного ничего не сделал и чисто по‑человечески хотел помочь", — поведали сотрудники.

Гладков, в свою очередь, полностью согласился с коллективом завода, отметив, что неплохо бы всем так поступать, как вышеупомянутый тракторист. Губернатор добавил, что руководство завода, конечно, "перестаралось", с ним была проведена беседа, и теперь разговора об увольнении Ракитина не идёт.

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