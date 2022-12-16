Поезд Деда Мороза не приедет в Белгород и старый Оскол

Праздничный поезд с Дедом Морозом, который должен был приехать в Белгород и Старый Оскол 20 декабря, пропал из расписания, пишет издание bel.ru.

Об этом стало известно на днях. Отсутствие городов в маршруте новогоднего поезда в пресс-службе ЮВЖД комментировать отказались.

Остановку не Юго-Восточной железной дороге новогодний состав сделает в пяти городах: Липецке, Тамбове, Воронеже, Ельце и Мичуринске.

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