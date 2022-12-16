Историк-расчленитель Соколов в колонии работает библиотекарем

Доцент Олег Соколов, осуждённый за убийство аспирантки, работает в библиотеке и ведёт исторический кружок для заключённых. Об этом пишет издание newizv.ru.

Об условиях, в которых содержится историк в исправительной колонии №6, рассказала уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Она заявила, что Соколов работает в колонии библиотекарем. Кроме того, он ведёт исторический кружок, собирая слушателей, которым интересны гуманитарные науки.

Правозащитница добавила, что учёный не высказал жалоб на условия содержания.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ Соколова суд признал виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая состояла с ним в отношениях.

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