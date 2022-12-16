Музей истории Екатеринбурга возглавил "либерал" Пушкарёв — экс-журналист "Знака"

Музей истории Екатеринбурга возглавил экс-журналист газеты "Знак", "либерал" Игорь Пушкарёв, передаёт EADaily.

По данным СМИ, он успел "прославиться" своими постами в соцсетях с позицией против спецоперации на Украине.

"Музей истории Екатеринбурга возглавил очередной коллаборационист — бывший журналист либеральной газеты "Знак" Игорь Пушкарёв", — передаёт издание. — Мэрия Екатеринбурга продолжает привечать врагов России.

По информации авторов, Пушкарёв с начала СВО начал размещать посты с лозунгами против спецоперации. Кроме того, деятельность газеты, в которой он работал, трудно назвать пророссийской.

Впрочем, как уточняет издание, предыдущий директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и вовсе сбежал из страны сразу после начала СВО.

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