Перед покупкой новогодних подарков для близких людей необходимо вспомнить об их вкусах, предпочтениях и потребностях. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.
Как пояснила специалист, выбирая подарок, следует в первую очередь думать о вложенном внимании и душевном подходе, а не о стоимости.
"Например, мы знаем, что кто-то собирает коллекцию. И каждый год можно пополнять её новыми предметами. Всегда необходимо отталкиваться от потребностей. Для кого-то, допустим, подарочный сертификат — это лучший подарок. Но есть люди, приравнивающие его к дарению денег в чистом выражении. Их коробит, что им не уделили нужное время, а просто подарили деньги", — сказала Грохотова.
Она порекомендовала не дарить сертификаты пожилым людям и тем, у кого может не получиться воспользоваться таким сюрпризом. Кроме того, эксперт подчеркнула: перед зимними праздниками стоит спросить у своих друзей и родственников, что будет желанным именно для них.
На детские подарки распространяются аналогичные правила, уточнила специалист. Грохотова добавила, что важно заранее узнать, какие мультфильмы смотрит ребёнок и чем интересуется.
"Одна и та же раскраска может подарить разную степень удовлетворения", — указала собеседница издания.
По словам эксперта, универсальных подарков, как и единого рецепта счастья, нет, поэтому при выборе сюрприза часто приходится проявлять оригинальность.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.