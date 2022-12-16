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Эксперт Грохотова: покупая подарки, нужно отталкиваться от потребностей близких

Общество

Перед покупкой новогодних подарков для близких людей необходимо вспомнить об их вкусах, предпочтениях и потребностях. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.

Эксперт Грохотова: покупая подарки, нужно отталкиваться от потребностей близких

Как пояснила специалист, выбирая подарок, следует в первую очередь думать о вложенном внимании и душевном подходе, а не о стоимости.

"Например, мы знаем, что кто-то собирает коллекцию. И каждый год можно пополнять её новыми предметами. Всегда необходимо отталкиваться от потребностей. Для кого-то, допустим, подарочный сертификат — это лучший подарок. Но есть люди, приравнивающие его к дарению денег в чистом выражении. Их коробит, что им не уделили нужное время, а просто подарили деньги", — сказала Грохотова.

Она порекомендовала не дарить сертификаты пожилым людям и тем, у кого может не получиться воспользоваться таким сюрпризом. Кроме того, эксперт подчеркнула: перед зимними праздниками стоит спросить у своих друзей и родственников, что будет желанным именно для них.

На детские подарки распространяются аналогичные правила, уточнила специалист. Грохотова добавила, что важно заранее узнать, какие мультфильмы смотрит ребёнок и чем интересуется.

"Одна и та же раскраска может подарить разную степень удовлетворения", — указала собеседница издания.

По словам эксперта, универсальных подарков, как и единого рецепта счастья, нет, поэтому при выборе сюрприза часто приходится проявлять оригинальность.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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