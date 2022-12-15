До 25 декабря в Подмосковье будут готовы убежища, которые смогут принять до 15 млн человек, сообщает EADaily.
О работе по подготовке укрытий в МКД рассказал начальник регионального главка МЧС РФ Сергей Полетыкин.
"Это решение оперативного штаба. Для нашего населения у нас существуют простейшие укрытия в многоквартирных домах, торговых центрах, которые обеспечивают укрытие до 15 млн человек", — объяснил представитель МЧС.
Сообщается, что убежища оснащены местами для сидения, розетками для зарядки телефонов. Также в электрифицированных укрытиях будут запасы питьевой воды.
Было решено пока не вешать на убежища указатели, чтобы не волновать население.
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